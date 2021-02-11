У Тернополі складають протоколи на організації, які погано прибирать території від снігу

Цими днями в управлінні муніципальної інспекції посилено контроль за належним очищенням території міста відповідальними структурами від снігу та ожеледиці.

У понеділок, 8 лютого, управління здійснювало координаційну роботу комунальників щодо прибирання вулиць підрядними та обслуговуючими організаціями.

Інспекторами також обстежено понад 100 проблемних об’єктів у місті ті проведено профілактичну роботу з відповідальними структурами на предмет дотримання Правил благоустрою Тернопільської громади.

Основна увага управління приділяється реагуванню на повідомлення тернополян щодо неналежного прибирання прибудинкових територій, доріг та тротуарів, які надходять в муніципальну інспекцію через соціальні мережі та на канал Viber.

За два дні надійшло 116 таких звернень, тож, реагуючи на ці звернення, 10 лютого інспектори відділу контролю за правопорушеннями оформили 8 адміністративних протоколів (ст.152 КУпАП) на балансоутримувачів житлових будинків, суб’єктів господарювання та відповідальні організації, які неналежно прибирали закріплені за ними території.

Разом з тим, виявлено понад 50 територій у незадовільному стані. На всі повідомлення працівники управління муніципальної інспекції вживають заходи реагування відповідно до своїх повноважень.

У міськраді нагадують, що відповідальність за належне очищення від снігу та ожеледиці прибудинкових територій і під’їзних шляхів до них несуть управителі будинків (ЖЕКи та ОСББ), за прибирання прилеглої території до будівель приватного сектору, включно з тротуаром – власники приватних будинковолодінь. Суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності, відповідальні за прибирання прилеглої/закріпленої території.