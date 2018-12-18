У Тернополі шукатимуть колоритних персонажів для кіно

18/12/2018 Розмір тексту:

Чотири дні у Тернополі проводитимуть кастинги серед дітей та дорослих, які мають бажання зніматися у кіно. Всі вони проходитимуть під час Третього всеукраїнського форуму «КіноХвиля»: 19-22 грудня.

– Цього року у кастингах, які відбувалися у Тернополі навесні, взяли участь майже тисячу людей, – зазначив Леонід Бицюра, голова Тернопільської кінокомісії. – Із них 30 дорослих та дітей відібрали на ролі. Маємо багато компліментів від кастингових директорів з Одеси, Києва, які високо оцінюють підготовку наших майбутніх акторів. Пройшовши кастинг на один фільм, не означає що людина гратиме тільки у ньому. Був випадок, коли проводили кастинг на один фільм, а дівчинка зіграла роль в іншому.

Відбір акторів триватиме на різних локаціях. Усі чотири дні форуму спробувати себе в ролі актора можна буде у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля», що на вулиці Івана Франка, 21. 19 грудня з 12.00 до 20.00 у кімнаті №1 поводитимуть кастинг до ігрового фільму Поліни Горобець «Течія». Зйомки цієї короткометражної стрічки відбуватимуться в Тернополі. На ролі потрібні: мати – жінка від 45-и років, тучної статури з темним волоссям; Володька – чоловік не молодше 30-и років, пропитий бандит, впалі очі, зім’яте обличчя вкрите зморшками; Лукас – чоловік не молодше 35-и років, німець-невдаха, представник європейського робочого класу. На цю роль потрібен чоловік, який добре володіє німецькою мовою і має зовнішність арійця або ж непривабливі гострі риси обличчя; Пашка – хлопчик до 10-и років, який вміє грати на акордеоні, янгельської зовнішності, зі світлим волоссям; співрозмовник Лукаса – чоловік старший 35-ти років, зім’яте обличчя, великі очі; Свєтка – жінка від 25 до 30 років, пофарбована у блонд. Також потрібні актори масових сцен: 20-25 розкутих осіб віком від 20-и років, які будуть здатні потанцювати “від усієї душі” на камеру, не затискаючись і не думаючи про неї; 4-5 чоловіків або хлопців, здатних розіграти бійку. Цього ж дня з 15. 00 – 20. 00 у кімнаті №2 буде кастинг серед діток 5-14 років на ролі в кіно від Одеської кіностудії.

20 грудня у бібліотеці у кімнаті №2 з 14. 00 до 17. 00 – кастинг підлітків та молоді віком від 14 до 25 років на ролі в кіно від Одеської кіностудії. 21 грудня з 12.00 до 20. 00 у кімнаті №1 – кастинг-прослуховування жінок і чоловіків від 25 до 50 років на ролі в телевізійному серіалі “Гайдамаки”. Цей проект розроблено за підтримки Українського культурного фонду за сценарієм Сергія Тримбача. Прослуховування проводитиме режисер серіалу Ігор Шкурін. А з 12. 00 до 18. 00 у кімнаті №2 – кастинг дорослих віком від 25 років на ролі в кіно від Одеської кіностудії. 22 грудня з 12.00 до 15. 00 у кімнаті №1 також проводитимуть кастинг на зйомки у серіалі “Гайдамаки”.

Ще одне місце, де відбуватимуться кастинги – студія «MagneticOne Аcademy», що на вулиці Крушельницької, 43/36 на другому поверсі, вхід – поруч з магазином “Світлофор”. 19 грудня там з 17.00 до 19. 00 – кастинг для дикторів і акторів дубляжу віком від 5 до 14 років для українських мультфільмів і фільмів. 20 грудня з 15.00 до 17. 00 – кастинг для дикторів і акторів дубляжу віком від 14 до 20 років для українських мультфільмів і фільмів. 21 грудня з 15.00 до 18. 00 – кастинг для дикторів і акторів дубляжу віком від 20 років для українських мультфільмів та фільмів. Прослуховування проводитиме Костянтин Лінартович – актор театру та кіно, режисер дубляжу десятків фільмів та мультфільмів.

Ольга Трач