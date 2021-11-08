Двічі на тиждень доставлятимуть благодійні обіди потребуючим мешканцям Тернопільської громади.

Про це повідомив директор БФ “Карітас” о. Андрій Марчук. Наразі в місті шукають волонтерів, які мають власний транспорт і готові допомагати у розвезенні їжі.

PRO-Милосердя — благодійний проект під такою назвою стартував у Тернополі весною 2019 року. З цього часу потребуючим мешканцям міста доставлено близько чотирьох тисяч гарячих обідів. “Кожного вівторка самотні, важкохворі люди похилого віку та люди з інвалідністю чекають на свій гарячий комплексний обід, дехто із них ділить порцію на декілька днів. Хочемо, щоб люди, які потребують особливої підтримки відчували себе щасливішими. Відтепер доставка теплих обідів, в рамках проекту PRO-МИЛОСЕРДЯ, здійснюватиметься двічі на тиждень: у вівторок і четвер. Друзі, проект вдається реалізувати тільки спільними зусиллями. В зв’язку із тим, що обіди доставлятимуться два рази в тиждень, є велика потреба в допомозі! Потрібні волонтери з автомобілем, які допомогли б розвозити благодійні обіди потребуючим людям! Адже, добрі справи робити легко, ще легше – спільними силами”.

Охочим допомагати можна звертатися до благодійного фонду “Карітас”.