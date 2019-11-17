Два майданчики повторно виставлять на конкурс з визначення операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

У кінці вересня у міській раді оголосили конкурс з визначення операторів паркування для площадок на перехресті Дружби-Мазепи і Чорновола. Завершився він 13 листопада. Як повідомив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, на конкурс не надійшло жодної пропозиції.

– Було оголошено конкурс на майданчики для платного паркування по вулиці Мазепи-Дружби біля кафе «Маяк» та вулиці Чорновола, – зауважив Ігор Мединський. – На жаль, ніхто документів не подав. Ми вели переговори з підприємцем Мисенком, який обслуговує більшість парковок у місті, але він утримався від подачі документів. Пізніше до нас звернулася людин, яка хотіла би займатися такою діяльністю, тому у рішенні вказано, що управління має забезпечити підготовку необхідних документів для проведення повторного конкурсу з вибору операторів паркування для вказаних ділянок.

Майданчик біля «Маяка» займає 150 метрів квадратних і розрахований на десять місць, одне з яких виділене для інвалідів. На Чорновола місця для паркування облаштували під час реконструкції вулиці. Там є 23 місця для стоянки автомобілів, в тому числі три – для пільговиків.

Ольга Трач

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