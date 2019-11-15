Тернопільські господині готують вареники та інші страви для українських захисників. Є потреба у продуктах, а також необхідні робочі руки.

Охочих допомогти просять звертатися до храму Святого Йосафата за адресою: вул. Лучаківського 5 А у Тернополі.

Координує роботу тернопільських господинь волонтерка Марія Шестопалка. Завдяки невтомним тернополянкам, бійці ООС регулярно отримують смачні галицькі страви. Втім, наразі є потреба у продуктах для їхнього приготування.

«Як волонтерка звертаюся до всіх небайдужих жителів нашого Файного міста. Дуже потрібні продукти для приготування страв, різних смаколиків, які передаємо для наших воїнів. Зокрема, зараз є потреба у таких продуктах: смалець, шкварки, крупи на голубці, капуста, цибуля, мука. Подаруйте любов свого серця для наших захисників. Звертатися можна за адресою – Лучаківського 5А, також можна звертатися за телефоном: 0677013660. Кожного дня потрібна праця ваших рук. Працюємо з 11.00. Не будьмо байдужі до тих, хто захищає нашу країну і наше благополуччя», – наголосила волонтерка пані Марія.

Додамо, нещодавно волонтери відправили українським захисникам партію вареників і голубців від наших господинь. Бійці передали тернополянкам слова подяки.

Софія Романська