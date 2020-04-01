29 лікарів заразилося коронавірусом у Монастириському районі.

Восьмеро медичних працівників з Тернопільської лікарні швидкої допомоги звільнилися через страх інфікуватися COVID-19. У відділенні працює лише п’ятеро лікарів-інфекціоністів. Відтак в обласному центрі шукають охочих працювати у разі стрімкого збільшення кількості хворих на коронавірус.

Зголосилися допомагати у боротьбі з епідемією близько чотирьох десятків лікарів і медсестер, серед них — інтерни, випускники медичного університету, – каже начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

У Тернополі усім медикам, які працюватимуть із хворими на коронавірус, передбачені доплати до зарплати на 10 000 гривень.

“В інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги лише п’ять лікарів-інфекціоністів. У разі стрімкого збільшення кількості хворих, їх буде не достатньо. Ми будемо залучати додатковий медичний персонал. Зголосилося близько сорока волонтерів, це і лікарі, і медсестри, які готові допомагати у ситуації, що склалася з поширенням коронавірусу. Серед волонтерів є студенти медичного університету, студенти-інтерни. Отримуємо підтримку і від викладачів медичного університету. Вони також чергуватимуть в інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Ми продовжуємо шукати медичних працівників, чекаємо їхніх зголошень”.

Станом на 22.00 31 березня на Тернопільщині зафіксували 98 випадків захворювання на коронавірус. За добу в регіоні виявили додаткових двадцять випадків. Простежується негативна тенденція щодо захворюваності на COVID-19 у Тернопільській області й Україні. Відтак наразі представники влади обговорюють ймовірне посилення умов карантину.

Лікарі наголошують: ліків від коронавірусу немає. Втім, у лікуванні хворих з такою інфекцією дотримуються загальноприйнятного алгоритму, що передбачає ліквідацію симптом.

Софія Романська

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