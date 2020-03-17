У Тернополі шукають людей з медичною освітою, студентів медичних вишів, які готові працювати у разі поширення коронавірусу.

Охочим стати волонтером радять звертатися до Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом.

За кошти міського бюджету у Тернополі закупили тести для виявлення коронавірусу та апарати штучної вентиляції легень, – розповідає начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Жителів міста закликають уникати контакту з великою кількістю людей.

«Досвід інших країн показує, що маємо діяти на випередження, не чекаючи спалаху великої кількості хворих і смертей, тому найважливіша рекомендація – дотримуйтеся правил карантину і самоізоляції, часто мийте руки з милом, користуйтеся дезінфектором, дотримуйтеся соціальної відстані у громадських місцях. Якщо ви відчуваєте навіть легкі симптоми захворювання, самоізолюйтеся і обов’язково телефонуйте своєму сімейному лікарю. Не йдіть у поліклініку самостійно, не виходьте з дому, так ви збережете життя як собі, так і своїм близьким і рідним, особливо батькам. Міська рада додатково профінансувала засоби захисту для медиків. Були закуплені тести на виявлення коронавірусу і додатково закуплять двадцять апаратів штучної вентиляції легень. Закликаємо людей з медичною освітою, зокрема студентів-медиків та медпрацівників, які на цей час не працюють, стати волонтерами у разі виявлення коронавірусу у Тернополі. Для реєстрації телефонуйте за номером 52-56-96».

Додамо, тернополян зобов’язують суворо дотримуватися умов карантину, у разі порушення застосовуватимуть адміністративну відповідальність.

Софія Романська