Набір офіційних спостерігачів для парламентських виборів проводить громадська організація «Центр суспільних досліджень «Поліс». Вони працюватимуть у День виборів до Верховної Ради України 21 липня. Охочим стати спостерігачем радять зголошуватися.

«Якщо ти хочеш, щоб вибори до Парламенту твоєї країни пройшли чесно і прозоро і ти готовий до цього долучитись, готовий для цього витратити трохи свого часу і зусиль, але отримати унікальний досвід участі у виборах, тоді чекаємо тебе в нашій команді громадських спостерігачів! Можна зголошуватися мешканцям міста Тернополя і Тернопільської області від 18 років, незалежно від прописки. Запрошуємо проактивну молодь і не тільки, які готові брати активну участь в спостереженні за виборами в день голосування. Охочим варто заповнити гугл-форму – http://bit.ly/2XxUr2k до 18.00 год. 13 липня», – зазначає директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

Не можуть бути громадськими спостерігачами на виборах члени політичних партій і припартійних організацій, члени виборчої комісії, діючі депутати сільських, селищних, міських рад, правоохоронці. Охочим спробувати себе у ролі спостерігача можна звертатися до директора Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігоря Процика.

Софія Романська