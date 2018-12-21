У Тернополі шукають “гайдамаків”

21/12/2018 Розмір тексту:

Упродовж 21 – 22 грудня в Тернополі пройде кастинг-прослуховування жінок і чоловіків віком від 25 до 50 років на ролі в телевізійному серіалі “Гайдамаки”. Відбиратиме акторів режисер серіалу Ігор Шкурін.

Охочим знятися в серіалі «Гайдамаки» радять прийти на кастинг до Тернопільської кінокомісії. Будь-яку інформацію щодо його проведення можна отримати за телефоном: (097)9601384.

Як розповів автор сценарію Сергій Тримбач, серіал «Гайдамаки» дванадцятисерійний.

«Дія майбутнього фільму розгортається упродовж 1970-х років. Місце дії – Київ, Черкащина і почасти Полтавщина. У стрічці будуть представлені події з кількох історичних епох – від скіфських часів і Гайдамаччини ХVІІІ століття і до часів війни 1918 – 1931 років. Основні персонажі пов’язані з кіномистецтвом та літературою, а також сферою державної та ідеологічної безпеки, так, як це розумілося за часів СРСР. Фабула стрічки багато в чому визначається зйомками картини про Холодний Яр, подіями, які відбувалися в Наддніпрянській Україні на рубежі 1910-20-х р».

Кастинг для серіалу «Гайдамаки» проходитиме в рамках ІІІ-го Всеукраїнського форуму «Кінохвиля- 2018». Нагадаємо, у Тернополі триває другий день цього фестивалю. Триватиме захід до 22 грудня.

Софія Романська