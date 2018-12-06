У Тернополі штрафуватимуть рибалок без рятувальних жилетів

06/12/2018 Розмір тексту:

Рибалок, які не дотримуються правил техніки безпеки, штрафуватимуть. Розмір адміністративного стягнення від 340 грн. Штрафи застосовуватимуть до тих рибалок, які виходять без жилетів на тонкий лід у період плюсових температурних показників.

На Тернопільському ставі рятувальники, поліцейські, муніципальні інспектори та представники «Об’єднання парків» провели рейд, під час якого попереджали рибалок про адміністративні стягнення за порушення правил безпеки під час «тихого полювання».

«Ми провели попереджувальний рейд, під час якого повідомляли про штрафи за порушення правил риболовлі на льоду. При повторному виявленні вказаних порушень, громадяни будуть притягнені до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою накладання штрафу від 340 гривень», – каже начальник управління муніципальної поліції Тернополя Ігор Максимів.

Рятувальники нагадують: у рибалок повинні бути з собою рятувальні жилети та мотузки довжиною 15-20 м з петлею на одному кінці і вантажем вагою 400-500 г на іншому кінці. Заборонено виходити на лід під час плюсових температурних показників, а також коли товщина льоду менша 5-7 см для одного пішохода; 15 см для групи людей. Небезпечно пробивати ополонки на відстані, меншій 5-6 м одна від одної.

Софія Романська