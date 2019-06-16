Запалив цигарку – отримуй штраф. За паління у громадських місцях доведеться заплатити від 51 до 170 гривень.

Від початку року патрульні склали більше сотні адміністративних матеріалів за куріння у заборонених місцях, – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільської області Катерина Басалига.

«Перелік заборонених місць для куріння встановлює Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» та правила благоустрою окремого населеного пункту. З початку 2019 року патрульні поліцейські склали близько 100 матеріалів щодо куріння тютюнових виробів у громадських місцях. Закликаємо громадян бути правосвідомими, не порушувати громадський порядок та з повагою ставитися до інших. Згідно ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідальної сільської, селищної, міської ради, — тягне за собою попередження або накладення штрафу від 51 грн до 170 грн».

Отже, поліцейські просять не нехтувати забороною щодо куріння у громадських місцях. А це автовокзали, зупинки громадського транспорту, різноманітні установи та заклади, тощо.

Софія Романська