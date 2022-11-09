У Тернополі школярі організували ярмарок, аби підтримати Збройні Сили України. Хлопці та дівчата продавали солодощі та різноманітні аксесуари. Зібрані кошти передадуть військовослужбовцям.

Дванадцятирічна Аліна прийшла на ярмарок з подругами. Дівчина принесла тістечка.

«Ми їх готували разом. Вийшли дуже смачні. Люди дуже скоро їх розкупили. Всі гроші, які ми отримали, передамо на Збройні Сили України. Плануємо ще брати участь у таких заходах, оскільки у наших військових є багато потреб, а перемога нам потрібна якнайскоріше».

За словами організаторів ярмарку, взяли участь у дійстві учні тернопільських шкіл. Також підтримали захід батьки дітей. Зібрані кошти школярі передали волонтерам, які закуплять для бійців теплі речі.