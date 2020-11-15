15 листопада — День убогої людини. Започаткували його, щоб привернути увагу суспільства до проблем нужденних і бути чуйними до них.

У Тернополі боротися з бідністю допомагає проект “Жовтий фартух”, у рамках цієї благодійної ініціативи щонеділі годують близько двох сотень людей. “На превеликий жаль, убогих людей чимало. Як казала мати Тереза, бідність існує тому, що ми не вміємо ділитися! Поряд з нами є чимало людей, що потребують допомоги. Вже декілька місяців працює проект “Жовтий Фартух», який годує щонеділі близько 200 людей, які потребують їжі, і це дуже різні люди! Обіймаю кожного, хто не відвертається від бідного”, – каже керівник благодійного проекту Сергій Кічула.

Волонтери “Жовтого фартуха” щотижня готують благодійні обіди, меню корегують залежно від побажань гостей. Готовими стравами допомагають тернопільські підприємці. Долучитися до благодійного проекту можуть всі охочі. Можна приносити продукти, а також перераховувати кошти на картку за номером — 5218572221816239. Відтак більше потребуючих зможе отримувати їжу.