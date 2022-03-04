З міського бюджету на фінансування Тероборони виділили сім мільйонів гривень і два мільйони на підтримку осіб, які приїжджають в область з регіонів де тривають військові дії.

У ці дні поліцейські налагоджуватимуть комунікацію із жителями міста. Про це йшлося на черговому брифінгу Ради оборони Тернопільської області.

Сергій Надал: «На сесії 4 березня були прийняті зміни до бюджету. Ними передбачено фінансування всіх необхідних видатків, пов’язаних із зарплатою та енергоносіями до кінця року, тому що не знаємо, який далі буде стан чи зможуть депутати збиратися. Виділено додатково сім мільйонів гривень на фінансування Тероборони і збройних формувань, 30 мільйонів – для резервного фонду бюджету на випадок будь-яких ситуацій в місті. Два мільйони гривень – на гуманітарні потреби: підтримку і допомогу тим, хто приїжджає з міст, де відбуваються військові дії».

Олександр Богомол: «4-5 березня у Тернополі в деяких кварталах поліцейські будуть ходити по будинках, щоб налагодити комунікацію з місцевими жителями, з осбб, з установами, підприємцями. Ми розробили детальний план оборони міста, і кожен поліцейський на своєму пості повинен мати комунікацію з жителями. Це необхідно для того, щоб ми розуміли де є проблемні ситуації, звідки відводити вогонь у разі необхідності. З ДСНС узгоджений щогодинний моніторинг можливого радіологічного забруднення. Якщо десь буде підвищений рівень радіації зразу населення буде повідомлене».