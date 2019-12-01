Тернопільські активісти продовжують акції протесту з вимогами розслідувань злочинів проти майданівців.

Люди збираються в центрі міста щодня, вони вимагають покарати винних у смерті Небесної Сотні.

Шість років тому Україна прокинулася іншою, дві тисячі беркутівців розігнали з особливою жорстокістю мітингувальників у столиці. Попереду були масові вбивства учасників Майдану, винуватці злочинів дотепер непокарані, – зазначає співорганізаторка акцій протесту Ірина Яремчук. Відтак в усіх регіонах України нині збираються небайдужі люди з вимогами покарати вбивць майданівців.

«Ми підтримуємо адвокатку Небесної Сотні Євгенію Закревську, яка оголосила голодування через незмогу Верховної ради прийняти поправку про Державне бюро розслідувань. А без цього слідство проти вбивць майданівців може і далі не зрушити з місця. Тому збираємося щодня і вимагаємо справедливих розслідувань і покарання для вбивць Небесної Сотні».

Додамо, 28 років тому 90% українців сказали «Так» незалежності. Самостійну Україну підтримали в усіх регіонах, навіть на Донбасі та Криму за незалежність проголосувала більшість. Отже, сьогоднішній день залишається доленосним в історії України.

Софія Романська