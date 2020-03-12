З метою збереження здоров’я тернополян та убезпечення від можливого поширення коронавірусної інфекції, на території Тернопільської міської територіальної громади проводять щоденну профілактичну дезінфекцію як у комунальних тролейбусах та автобусах, так і в громадському транспорті приватних перевізників.

Відповідно до рекомендацій оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом, з 12 березня дезінфекцію та ретельне провітрювання салону маршруток здійснюють двічі на день – під час заїзду транспорту на перерву та після завершення робочої зміни.

Під час дезінфекції особа, відповідальна за прибирання транспорту, здійснює протирання поручень, ручок та підлокітників розчином неохлору, після чого за допомогою пульверизатора проводить розприскування розчину у салоні громадського транспорту.

Окрім того, один раз в тиждень повну дезінфекцію транспортних засобів здійснюють працівники підприємства, з яким приватні перевізники уклали угоду.

Нагадаємо, дезінфекція комунальних тролейбусів та автобусів, які вміщують більшу кількість пасажирів, у Тернополі проводять тричі на день – вранці, під час заїзду транспорту на технічний огляд (на перерву) та ввечері.