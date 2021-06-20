У Тернополі щеплювали від COVID-19 всіх охочих

У Тернополі на вихідних знову працював центр масової вакцинації від COVID-19.

Тут можуть щепитися жителі краю, які зареєструвалися в електронній черзі через портал «Дія». Процедури проводять з 9.00 до 16.00.

Пункт вакцинації облаштували у центрі дозвілля ім. Довженка. Щеплення проводять вакциною CoronaVac.

«Готові вакцинувати всіх бажаючих. Але потрібно бути зареєстрованим в електронній черзі в додатку “Дія”. На своєму телефоні потрібно показати, що зареєстровані, підписати інформаційну згоду на щеплення. Також ми вакцинуємо жителів області, які відповідають етапам щеплення. Зокрема, це люди понад 65 років. Особи з груп професійного ризику», – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Учора в області вакцинували від коронавірусу 1127 жителів краю. А загалом від початку вакцинації щепили понад п’ятдесят тисяч осіб.