Ще три випадки захворювання на COVID-19 виявили у Тернополі.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

За інформацією штабу, COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у подружжя. Чоловік та жінка перебувають на амбулаторному лікуванні.

Ще один випадок коронавірусу підтвердили у тернополянина, який знаходився у стаціонарі інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги з підозрою.

Загалом від початку епідемії коронавірусу підтвердили 31 випадок COVID-19 серед тернополян. Один хворий одужав.

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