Станом на ранок 23 червня в Тернопільській області підтвердили 16 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію.
За попередню добу видужало 3 особи. Усього за період пандемії видужало 1 079 пацієнтів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (3 особи)
Тернопільський район (7 осіб):
• с. Красівка – 2
• с. Дичків – 2
• с. Великий Глибочок – 3
Козівський район (2 особи):
• с. Золота Слобода – 1
• с. Геленки – 1
Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Нападівка – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Бриків – 2
Усього в Україні підтверджено 38 074 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За добу заразилися на COVID-19 833 українця.