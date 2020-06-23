Станом на ранок 23 червня в Тернопільській області підтвердили 16 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію.

За попередню добу видужало 3 особи. Усього за період пандемії видужало 1 079 пацієнтів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (3 особи)

Тернопільський район (7 осіб):

• с. Красівка – 2

• с. Дичків – 2

• с. Великий Глибочок – 3

Козівський район (2 особи):

• с. Золота Слобода – 1

• с. Геленки – 1

Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Нападівка – 2

Шумський район (1 особа):

• с. Бриків – 2

Усього в Україні підтверджено 38 074 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За добу заразилися на COVID-19 833 українця.