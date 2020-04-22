Ще три випадки захворювання на коронавірус підтвердили у Тернополі.

Станом на 10 годину 22 квітня у місті загалом зафіксували 34 випадки COVID-19. Один хворий одужав.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Стосовно нових випадків – COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у трьох тернополян. Це дві жінки та чоловік віком від 30 до 35 років. Хворі почуваються добре і перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

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