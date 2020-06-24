Станом на 24 червня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР лабораторно підтверджено 42 нових випадки COVID-19.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1184 особи: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 907 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
За попередню добу видужало 18 осіб. Усього за період епідемії на Тернопільщині видужало 1 097 пацієнтів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (9 осіб)
Тернопільський район (3 особи):
• с. Великі Гаї – 1
• с. Велика Березовиця – 1
• с. Гаї Шевченківські – 1
Козівський район (2 особи):
• с. Геленки – 2
Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Нападівка – 3
Шумський район (1 особа):
• с. Мізюринці – 1
Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
Гусятинський район (6 осіб):
• смт. Гусятині – 2
• смт. Гримайлів – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Вигода – 1
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 2
• смт. Вишнівець – 1
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Гончарівка – 1
Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Біла – 1
• с. Шульганівка – 1
Усього в Україні підтверджено 39 014 випадків зараження на COVID-19. За добу було зафіксовано 940 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
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