Станом на 24 червня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР лабораторно підтверджено 42 нових випадки COVID-19.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1184 особи: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 907 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

За попередню добу видужало 18 осіб. Усього за період епідемії на Тернопільщині видужало 1 097 пацієнтів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (9 осіб)

Тернопільський район (3 особи):

• с. Великі Гаї – 1

• с. Велика Березовиця – 1

• с. Гаї Шевченківські – 1

Козівський район (2 особи):

• с. Геленки – 2

Лановецький район (8 осіб):

• м. Ланівці – 5

• с. Нападівка – 3

Шумський район (1 особа):

• с. Мізюринці – 1

Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

Гусятинський район (6 осіб):

• смт. Гусятині – 2

• смт. Гримайлів – 2

• с. Оришківці – 1

• с. Вигода – 1

Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 2

• смт. Вишнівець – 1

Монастириський район (2 особи):

• м. Монастириська – 1

• с. Гончарівка – 1

Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Біла – 1

• с. Шульганівка – 1

Усього в Україні підтверджено 39 014 випадків зараження на COVID-19. За добу було зафіксовано 940 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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