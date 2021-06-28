Інтернет-челенджі стають дуже популярними у підлітків. І часто такі розваги за медами законності.

Малолітні діти, надивившись відео з популярної розважальної соціальної мережі, миттю приєдналися до злочинного челенджу з ТікТок. Діти викручують та крадуть ковпачки з коліс автомобілів, а потім у мережі хизуються хто скільки викрав і у кого більше ковпачків, пише 0352.ua.

Про те, що підлітки долучились до таких “злочинних ТікТоків” і на Тернопільщині написала користувачка Iryna Vakhriv у групі Великоберезовицька ОТГ.

“Доброго вечора! Звернення буде до батьків… бо, як виявилося ТІкток ” пропагує” витворяти всілякі дурощі. На фото скрін з камер нашого ОСБб з дійовими особами ” за справою”- відкручування ковпачків.Сьогодні ситуація повторилася з іншими дійовими особами( сьогоднішні ” затримані на гарячому” бесіду проведено). Щоб і ваші ” чада” не вляпалися в подібне теж поговоріть, бо, як бачите, можна стати героєм не дуже приємних сюжетів. Доречі, хто впізнав своїх – власники авто передають “привіт”. P.S не сприйміть за образу, це швидше застереження від подальших можливих трафунків”, – відзначила жінка.

Відео Варта 1, Дніпро Оперативний і Радіо Трек.