День Подяки організовують у неділю у Тернополі. Святкування розпочнеться о 13.00 на Театральному майдані. Наразі в центрі міста готують сцену і композицію з овочів і фруктів.

День подяки або свято врожаю має давню історію. Його започаткували у Сполучених Штатах Америки. Традиція прижилася і в нашому регіоні, – каже керівник оргкомітету Олег Саган. У Тернополі День Подяки започаткували після святкування 500-річчя Реформації.

«На Театральному майдані вже монтується сцена для Дня Подяки, який стартує уже завтра з 13:00. Урочистий концерт та програма почнеться з 17:00. Беремо свою сім’ю, гарний настрій і щиру подяку Богу, обов’язково. Вдячних людей має бути багато. Нехай Тернопіль засяє вдячністю!».

Свято врожаю у Тернополі розпочнеться о 13.00 з урочистого богослужіння просто неба, а о 17.00 відбудеться святковий концерт.

Тернопільщина – аграрний регіон. Відтак завершення збору врожаю для багатьох краян особлива подія, яка пов’язана з молитвою, святковим застіллям і подячними піснями.

Софія Романська