У Тернополі сьогодні очікують Президента і патріарха Філарета

18/12/2018 Розмір тексту:

Останніми днями Тернопільщина стала практично епіцентром відвідуваності важливими особами.

Тільки у понеділок, 17 грудня, область прийняла делегацію із понад 50-ти осіб, які входять до Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, як знову маємо поважних гостей.

Як повідомляє Галас, у вівторок, 18 грудня Тернопілля відвідає Святійший патріарх Філарет. Він помолиться у Надставній церкві у Тернополі та зустрінеться з прихожанами. Планується, що приїде Святійший до храму о 13.45 год.

Додамо, що це вже другий візит Патріарха на Тернопільщину за останні три місяці. Першого разу він приїхав перед отриманням Україною Томосу у жовтні, цього ж разу – уже після Об’єднавчого собору.

Нагадаємо, що до Тернополя їде Президент Порошенко.