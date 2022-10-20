У Тернополі сьогодні можуть не курсувати тролейбуси: ймовірне відімкнення електромережі

Тернополян просять сьогодні максимально обмежити використання електроенергії. Це пов’язано із тим, що ворог вчора знову атакував об’єкти енергетики.

Зокрема, із закликом не користуватися електроприладами без крайньої необхідності звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал. Він також попередив, що у місті може бути відімкнена від живлення тролейбусна мережа.

“Сьогодні, 20 жовтня, по всій країні вводять обмеження постачання електроенергії. Я прошу і закликаю вас:

1. Максимально зменшіть використання електроприладів з 7:00 до 23:00

2. Ймовірне відключення тролейбусної мережі. Сплануйте свій маршрут

3. Тримайте завжди зарядженими телефони, ліхтарики, зробіть запас води.

Прошу максимально поширити це повідомлення. Тримаємо енергетичний фронт України!”.

Про обмеження електропостачання вчора попередив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він наголосив, що вимикати енергію будуть по всій Україні.

“Завтра 20.10.2022 по ВСІЙ Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики.

Прошу поставитись до цього серйозно.

Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією.

Це стосується жителів УСІХ областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень.

Також, від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення.

Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!”.