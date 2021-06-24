Документальні кінострічки про Другу світову війну презентували у Тернополі. Показ приурочили до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Фільми розвінчують популярні міфи та відкривають нові факти про Другу світову.

Тернополянам презентували кінострічки «Правда і міфи про Другу світову війну. Пишемо історію» та «Євген Стахів – «останній молодогвардієць». Як розповів режисер-постановник Андрій Демків, у стрічках представлені реальні спогади про війну та спростовані радянські міфи.

«Ми показали гвардійця Євгена Стахова і його справжню історію про радянський фільм «Молода гвардія». Радянська влада перекрутила факти і використала при цьому молодогвардійця. Багато людей вірили цьому, захоплювалися та не піддавали сумніву. Але ось нарешті ми змогли почути правду, що молода гвардія – це упівці».

Автори документальних стрічок поділилися власними візіями непростої теми. Завдяки кіно вони розказали про творчі відчуття та відкрили завісу над таємницями такої очевидної і неочікуваної речі як «пам’ять про минуле заради майбутнього».