Показ техніки та озброєння 44-ї окремої артилерійської бригади організували біля торгівельно-розважального центру «ПОДОЛЯНИ». Акція покликана популяризувати військову службу за контрактом серед тернополян.

В експозиції представлені елементи військового спорядження, якими армійці користувалися під час виконання бойових завдань. Тернополяни оглядали їх із зацікавленням. «Прийшли з внуками подивитися на військову техніку. Може хлопці захочуть військовими стати в майбутньому, коли виростуть. Хоча в теперішній час, коли в Україні йде війна, планувати це не дуже хочеться. Дай Бог, щоб нарешті закінчилася та війна», – каже тернополянин Іван Петрович.

Під час показу тернополяни могли отримати інформацію про службу за контрактом, а також ознайомитися з унікальним військовим спорядженням, – розповідає прес-офіцер артилеристів Юрій Кульпа. До Тернополя привезли 10-тонні гармати «ГІАЦИНТ» та військові тягачі «КРАЗ», які використовувалися на російсько-українській війні.

«Армійці зібрали елементи військового спорядження, якими користувалися під час виконання бойових завдань. Тернополяни могли оглянути десятитонні гармати 2А36 «Гіацинт» 152 мм. калібр та військових тягачів «Краз», які привезли з території бойових дій».

Під час показу військового спорядження діяла фотозона, де всі охочі могли зробити світлину напам’ять. А оркестр тернопільських артилеристів виконував українські композиції.

Софія Романська