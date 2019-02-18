У Тернополі розшукують жінку з помаранчевою сумкою. ФОТО
18/02/2019 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують мешканку обласного центру, Рибалку Ольгу Олександрівну, 1961 року народження.
На лінію «102» надійшло повідомлення про зникнення матері. Жінка 15 лютого вийшла з дому та не повернулася. Її місце знаходження невідоме.
Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, волосся темного кольору з сивиною, стрижка коротка, очі карі. Була одягнена в куртку та шапку синього кольору. Із собою мала помаранчеву сумку.
Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».
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