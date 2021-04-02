Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у скоєнні крадіжки.

Подія трапилася 1 квітня в торговому закладі на вулиці Живова. Невідомий чоловік викрав з крамниці дороговартісні парфуми.

Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70; 096 657 82 04 або на лінію “102”.