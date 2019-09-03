Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Мацюка Нікона Гавриловича 1936 року народження, жителя м. Тернопіль.

Пенсіонер 2 вересня близько 14.00 години вийшов з дому оплатити комунальні послуги та досі не повернувся.

Був одягнений у сіру футболку та сірі штани.

Особливі прикмети: на руці татуювання у вигляді надпису “Нє забуду мать родную”.

Усіх, хто бачив зниклого, або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».