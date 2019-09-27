Працівники Тернопільського відділу поліції проводять оперативно-розшукові заходи, щодо встановлення місця перебування зниклого Серкеза Василя Львовича, 1982 року народження.

26 вересня на лінію «102» звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила, що 20 вересня після конфлікту з чоловіком, останній забрав особисті документи та покинув помешкання. Встановити його місце знаходження неможливо. Прикмети зниклого: ріст 180 см., середньої статури. На руці має татуювання у вигляді хреста. Був одягнений в спортивні сірі штани та куртку чорного кольору.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».