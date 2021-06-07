У Тернополі розшукують 15-річну дівчинку, котра уже втретє втікає з дому. ФОТО

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують 15-річну мешканку міста Копко Вікторію Володимирівну.

3 червня дівчина вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети: зріст 164 см, худорлявої статури, волосся довге, темно-русе.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номером в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».

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