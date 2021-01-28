У Тернополі розшукали восьмирічного хлопчика, який пішов до батька і заблукав

В середу, 27 січня, близько 17:30 на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки обласного центру. Стривожена жінка просила розшукати її неповнолітнього сина, який ймовірно заблукав.

Як повідомила заявниця, на вулиці 15 квітня вона відпустила свого хлопчика йти самому до батька в напрямку Збаразького кільця. Однак, як згодом вдалося встановити правоохоронцям, чоловіка вона про це не повідомила.

На пошуки 8-річної дитини було задіяно всі наряди поліції, які ретельно обстежили територію можливого перебування тернополянина. Завдяки злагодженій роботі, працівники поліції оперативно встановили місцезнаходження малолітнього на вулиці Генерала Тарнавського.

За час відсутності об’єктом злочинних посягань він не став. З батьками проведено профілактичну бесіду.

Вирішується питання про притягнення батьків хлопця до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення відповідно до частини1 статті 184 КупАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.