Приблизно 17 тисяч домогосподарств у Тернопільській громаді отримують житлові субсидії.

Відповідно до Постанови Кабміну від 14 квітня 2021 року №420, щоб і надалі отримувати субсидію, всім домогосподарствам без винятку необхідно подати нову Заяву та нову розширену Декларацію про доходи осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Прийом документів у Тернополі розпочинають із 20 травня.

– Всі господарства, які на даний час отримують субсидії або претендують на їх отримання повинні упродовж травня-вересня здати новий пакет документів, – розповів Володимир Сулима, начальник відділу соціальної політики міськради. – Якщо документи будуть подані у цей період, то субсидія буде призначена з 1 травня. Тоді на опалювальний період громадянам вже не буде потреби звертатися в управління і субсидії будуть перераховані в автоматичному режимі. Багатьом домогосподарствам на літній період не виходить субсидія по розрахунку, а вже на опалювальний період вони таке право набудуть. Тому краще документи здавати зараз. Навіть якщо на літній період субсидія не вийде, то потім документи вже не потрібно подавати, на опалювальний період субсидії перерахуємо в автоматичному режимі. Щодо документів, то подається заява і декларація про доходи встановленої форми. Є окремі випадки коли крім заяви і декларації необхідно подати додаткові документи. Для прикладу: якщо є особи, які отримують доходи, які не обліковані у податковій інспекції, пенсійному фонді, фонді соціального страхування, то це обов’язково необхідно вказати у декларації і підтвердити документально. Якщо є особи, які зареєстровані у домогосподарстві, але фактично не проживають там, потрібно також документально підтверджувати їхнє фактичне місце проживання. Додаткові документи мають подати сім’ї, які винаймають житло, тимчасово переміщені особи та інші випадки.

Документи прийматимуть в управлінні соцполітики на вулиці Лисенка, 8, у колишніх ЖЕКах, у Центрі надання адміністративних послуг на вулиці Острозького, 6. У селах громади старости визначать працівників, які цим займатимуться. Крім цього, документи можна надіслати поштою або подати через електронні сервіси Міністерства соцполітики, офіційний вебпортал «Дія», але для цього необхідно мати електронний цифровий підпис. Форми бланків заяви і декларації можна самостійно роздрукувати із сайту Тернопільської міської ради або сайту Міністерства соцполітики. Начальник управління соцполітики Володимир Сулима просить громадян подавати документи не всім одразу, щоб уникнути скупчення людей в місцях прийому документів. Заяву, декларацію та інші документи на отримання субсидії можна подавати до вересня.