Чи є у тернопільських медиків імунітет до коронавірусу, покаже ІФА-тестування. Від сьогодні в обласному центрі на антитіла до COVID-19 досліджуватимуть аналізи усіх працівників міських лікувальних закладів.

У Тернополі закупили достатньо матеріалів, щоб провести масове ІФА-тестування, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Дослідження вже зробили медикам інфекційних відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги і міської дитячої лікарні. Результати показали, що ніхто з них не хворів коронавірусом.

“Ми провели тестування цільових груп. Всього зроблено 4010 швидких тестів, і загалом 1013 ПЛР-досліджень проведено. Всі міські комунальні установи закупили ІФА-тести, від сьогодні будемо проводити тестування усім нашим медичним працівникам. Також за кошти місцевого бюджету було придбано ПЛР-аналізатор, який ми плануємо передати в обласний лабораторний центр для проведення ще більшої кількості ПЛР-тестувань жителів міста Тернополя. Плануємо отримати від благодійників чергову порцію засобів індивідуального захисту, а саме маски та комбінезони. Завантаженість ліжок у лікувальних закладах не перевищує п’ятдесяти відсотків. Середня кількість тестувань методом ПЛР більша, ніж 12 осіб на сто тисяч населення. Незважаючи на інцидентність, по вимогах Кабінету Міністрів, ми відповідаємо нормам, які дозволяють послабити протиепідемічні заходи”.

У Тернополі ІФА-тестування, а також ПЛР-дослідження за направленням сімейного лікаря, безкоштовні. Масова діагностика покаже готовність міста до другої хвилі епідемії, яка, за прогнозами, ймовірна восени.

Софія Романська