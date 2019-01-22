У Тернополі розпочинають демонтаж новорічних красунь

22/01/2019 Розмір тексту:

Демонтаж ялинок розпочинають в обласному центрі. Головну новорічну красуню збираються демонтувати 23-го січня. А сьогодні вже прибрали ялинку та святкову ілюмінацію на бульварі Данила Галицького. Повністю завершити демонтаж новорічних атрибутів у Тернополі планують до кінця місяця.

Як розповіли в управлінні ЖКГ міськради, у Тернополі прибирають новорічні атрибути традиційно після Водохреща. Цього року демонтаж головної ялинки перенесли через урочистості, які заплановані на 22 січня на Театральному майдані з нагоди 100-річчя Акту Злуки.

Попри те, що в місті позбуваються новорічної ілюмінації, період розважальних заходів продовжується. За словами директора Тернопільського туристично-інформаційного центру Тараса Ковальчука, ряд святкових заплановано до середини лютого. «Фіналом святкового періоду стане фестиваль з повітроплавання «Файне небо», цей захід запланований на середину лютого. Окрім цього, у нас заплановане «Свято зими».

У Тернополі відбудеться ряд заходів з повітроплавання. Відтак попри завершення святкового періоду, різноманітні розваги у Тернополі продовжуються.

Софія Романська