Сезон теплопостачання розпочинається у Тернополі. Від сьогодні подають тепло до закладів охорони здоров’я і садочків, а від завтра – до житлового сектору міста.

У «Тернопільміськ-теплокомуненерго» технічно готові до повноцінного старту опалювального сезону, – запевнив головний інженер комунального підприємства Віталій Грубенюк. Відтак запустять теплопостачання після відповідного рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

«Сьогодні теплопостачання відновлено у закладах охорони здоров’я та дитсадках Тернополя. Ми технічно готові подавати тепло і до житлового фонду міста. Під час неопалювального періоду були проведення необхідні ремонтні роботи у системі тепломережі. Звісно, стовідсотково запевняти, що обійдеться без збоїв чи якихось технічних поломок, не можемо. Однак, у рамках підготовки до періоду теплопостачання були проведені необхідні роботи для якісної подачі тепла».

Нагадаємо, опалювальний період розпочинається, коли середньодобова температура упродовж трьох днів нижча восьми градусів тепла. За попередніми прогнозами метеорологів, надалі у регіоні холоднішатиме. Синоптики попереджають про нічні заморозки та опади у вигляді мокрого снігу.

Софія Романська