Комунальному підприємству теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради та його дочірньому підприємству “Тернопільська енергосервісна компанія” дозволили розпочати опалювальний період.

З 10 жовтня 2021 року тепло почали подавати у медичні заклади, школи та дошкільні навчальні заклади, а з 12 жовтня тепло надходитиме також до помешкань тернополян та інших споживачів. Відповідне рішення виконавчий комітет прийняв 10 жовтня.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» нагадують, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом. Тому просять жителів міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітренні труб у будинках. У перші дні опалювального сезону працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

У випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни мають звертатися до свого обслуговуючого підприємства чи до голови ОСББ. Якщо ж холодно у школі чи в дитсадку, інформувати про це необхідно адміністрацію закладу, адже у кожному з них температура повітря регулюється автономно.

Повідомляти відповідні служби про виникнення комунальних проблем можна також через сервіс сіті-бот «Назар». Для використання сервісу необхідно зі свого смартфону, на якому встановлено Viber чи Telegram, перейти за посиланням https://citybot.pro/citybot-nazar-ternopil та обрати потрібний месенджер.