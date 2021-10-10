Опалювальний сезон розпочнеться у Тернополі з початку тижня. З 10 жовтня тепло подаватимуть до закладів дошкільної освіти, шкіл та лікарень. У разі подальшого зниження температури повітря опалення увімкнуть і в житловому секторі.

Як повідомив директор КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” Андрій Чумак, опалювальний період розпочинається після зниження середньодобової температури до 8 градусів тепла протягом трьох днів.

“За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями спостерігатиметься зниження середньодобової температури зовнішнього повітря. Зважаючи на це, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про початок опалювального сезону з 10 жовтня для закладів дошкільної освіти, шкіл та лікувальних закладів Тернополя. У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче”.

Додамо, у Тернополі послугу з постачання теплової енергії надають 41 котельна та паливна, які обслуговують 844 багатоквартирних будинки. Перед початком нового опалювального періоду у них було проведено щорічну технічну діагностику, ремонт та налаштування.