“Ternopil Hockey Classic-2022” — всеукраїнський чемпіонат з хокею під такою назвою розпочався у Тернополі. Змагання проходять на чотирьох майданчиках місцевого ставу.

За перемогу змагаються 18 команд із 9 областей України. Як розповіла пресаташе суперліги Катерина Шепель, упродовж двох днів хокеїсти проведуть 70 ігор на 4 майданчиках.

“Зібралися любителі, а також і професійні хокеїсти. Особливістю цьогорічних змагань стане виставковий поєдинок у форматі «3 на 3», який проведуть професійні хокеїсти. У цьому поєдинку братимуть участь спортсмени з хокейних клубів “Донбас” з Донецька та СК “Сокіл” з Києва. У кожній команді буде по чотири гравці, це три польових гравці, а також воротар. Цей матч відбуватиметься просто неба, це перший такий матч в історії хокейної суперліги України. У змаганнях братимуть участь легенди українського хокею Сергій Варламов та Олександр Побєдоносцев”.

Фінальні ігри «Ternopil Hockey Classic-2022» відбудуться 6 лютого. Головному переможцеві вручать перехідний дерев’яний кубок.