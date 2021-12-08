У Тернополі розпочався “сезон падінь”: є перші травмовані

З початком зими у Тернополі побільшало вуличних травмувань.

Так, вчора уночі бригада швидкої виїжджала на вул. Карпенка, до 65-річної пацієнтки. Жінка напередодні посковзнулася на вулиці, упала і травмувалася. Із закритою травмою грудної клітки потерпілу, після наданої медичної допомоги, залишили вдома.

7 грудня о 23.39 бригада швидкої виїжджала на провулок Цегельний, до 18-річного пацієнта. Хлопчина підвернув ногу на слизькій дорозі. Із закритим переломом малогомілкової кістки правої ноги потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

Того ж дня бригада швидкої виїжджала на вул. У. Самчука, до 51-річного пацієнта. За словами свідків, чоловік послизнувся, упав і вдарився об бордюр головою. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в лікарню швидкої допомоги.

Загалом за 7 грудня медики швидкої по Тернопільській області обслужили 357 викликів до пацієнтів, здійснили 147 госпіталізацій, з них по Тернополю обслужено 165 викликів, госпіталізовано 60 пацієнтів.