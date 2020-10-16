16 жовтня розпочинається опалювальний сезон в дитячих садочках, школах та лікувальних закладах Тернополя, а також для населення та інших споживачів міста.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

В КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять тернополян віднестися з розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом, та закликають мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, – заповітренні труб у будинках.

Часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів, подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополянам необхідно звертатися до свого обслуговуючого підприємства чи до голови ОСББ.

Якщо ж холодно у школі чи в дитсадку, про це потрібно інформувати адміністрацію закладу освіти, адже у кожному з них температура повітря регулюється автономно.