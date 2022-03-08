Два концерти патріотичної музики у Тернополі провели цими днями артисти муніципального духового оркестру “Оркестра Волі” для мешканців та гостей міста, які приїхали до нас, рятуючись від війни.

Так, у п’ятницю, 4 березня, артисти оркестру виступили біля Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса, а в неділю, 6 березня, грали на Театральному майдані.

Розпочавши програму Гімном України, музиканти виконали пісні-символи «Зродились ми з великої години», «За Україну, за її волю», «Ой у лузі червона калина», повстанський марш «Вже вечір вечоріє», неймовірну за енергетикою пісню «Україна» Тараса Петриненка та ряд інших відомих та знакових для кожного українця творів.

І те, що лунала світла, дзвінка музика, доводило усім присутнім, що життя, незважаючи на війну, не зупиняється. І кожен для цього робить те, що у нього виходить найкраще.

Також у рамках патріотичного музичного марафону заплановано ще концерти, до яких долучаться й інші музиканти.