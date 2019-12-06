ХІХ міжнародний фестиваль сучасної музики «Jazz Bez» стартував у Тернополі.

До обласного центру з’їхалися джазмени зі США, Німеччини, Польщі та різних українських міст. Концерти проходять у Тернопільському обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

У перший день фестивалю «Jazz Bez Ternopil 2019» виступили українські музиканти. Їхні композиції відкрили цьогорічний фестиваль.

«Старт українських музикантів став цьогорічною особливістю фестивалю «Jazz Bez Ternopil 2019» – наголосив під час відкриття директор фестивалю Олег Макогін. Минулими роками програма здебільшого складалася з виступів іноземців.

«Ми вирішили цього року на початку фестивалю дати можливість виступити нашим українським виконавцям. Це певною мірою популяризуватиме українську музику серед учасників фестивалю, а також і серед аудиторії. Отже, у програмі фестивалю на п’ятницю – Katherine Zyabluk Trio – Forest Song (Україна). У суботу виступатимуть виконавці з Німеччини та Польщі: Trio Ivoire та Katarzyna Mirowska. На неділю – Krzesimir Debski (Польща) та тріо зі Сполучених Штатів Америки. Це всесвітньо відомі виконавці. Сподіваємося, аудиторія буде захоплена музикою».

Нагадаємо, фестиваль «Jazz Bez» проводять у Тернополі чотирнадцятий рік поспіль, а започаткували його в Україні львів’яни. Квитки на концерти продають у касах театру та в ЦУМі.

Софія Романська