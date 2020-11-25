Центральну частину Тернополя продовжують прикрашати до новорічно-різдвяних свят.

Працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» вже завершили встановлювати каркаси з ілюмінацією на фонтанах. 25 листопада вони почали монтувати на Театральному майдані каркас новорічної ялинки. За декілька днів його доповнять «зеленою хвоєю», а потім ялинку прикрасять іграшками та святковою ілюмінацією.

Уже більше десяти років на головній площі міста встановлюють штучну ялинку. Її висота – 18,5 метрів. Із 2017 року головну новорічну окрасу оздоблюють не тільки іграшки, а й 3D-ілюмінація з різноманітними світловими функціями. А минулого року у ялинки замінили частину старих гілок на нові. Святковий настрій у вечірній час для тернополян та гостей міста створює також ілюмінація на вулицях Валова, Сагайдачного, Чорновола.

Як повідомили у міській раді, урочисте засвічення вогнів головної ялинки традиційно відбудеться 19 грудня.

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