Запровадження факультативу “Основи сім’ї” у школах Тернопільської громади викликало бурхливе обговорення серед батьків. Деякі з них виступають проти такого предмету, навіть враховуючи можливість добровільного відвідування. Люди побоюються, що їхнім дітям насаджуватимуть суб’єктивні ідеї та релігійні традиції.

Петицію щодо запровадження предмету “Основи сім’ї” у школах громади тернополянин Іван Мудрий зареєстрував на сайті міськради ще у 2019 році. Тоді вона набрала необхідних 300 голосів для розгляду на виконавчому комітеті. Відтак окремі школи міста запровадили такий предмет ще минулого року. Відтепер “Основи сім’ї” викладатимуть в усіх школах громади. Правда, відвідування занять буде добровільним.

“Підручник “Основи сім’ї”, автором якого є Андріан Буковинський, отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Після цього МОН отримало кілька листів з хвилюванням від батьків. У той же час МОН отримало значну кількість листів, які підтримували цей проект. Підручник пройшов повторну експертизу. Щодо зауважень авторами були внесені певні зміни. І на сьогоднішній день Міністерство дозволяє викладати цей предмет. Ми підготували достатньо педагогів, які можуть викладати цей предмет. Фокус стоїть на те, щоб цей факультатив вели саме люди з педагогічною освітою. Також ці вчителі повинні мати моральний авторитет серед учнів. Цінності, на який базується хороша сім’я — прощення, любов, повага. На факультативі йтиметься, як будувати стосунки, як уникати конфліктів, і якщо вони є, як їх вирішувати”, – розповів голова ГО “Сім’я на скелі” Іван Мудрий.

На підручники “Основи сім’ї” з міського бюджету виділили 164 тис. грн. Викладатимуть цей предмет вчителі природничих дисциплін, психологи після проходження спеціальних курсів.