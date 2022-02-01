Демонтаж головної ялинки розпочався у Тернополі.

Роботи виконують працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло». Вони також розбирають святкові ілюмінації на Театральному майдані міста.

Зелена красуня простояла в центрі міста від початку зими. Нагадаємо, її запалили 10 грудня. Цього ж дня освятили Різдвяну шопку. «Різдвяно-новорічний період у Тернополі був особливим. Хороші розваги і красиво прикрашене місто. Все нагадувало зимову казку. Але на все є свій час. Свята минули, тож і ялинку пора розбирати. Вже всі по-трохи починаємо готуватися і налаштовуватися на весну”, – каже тернополянка Олеся Гупалюк.

За словами комунальників, завершать демонтаж елементів Новорічно-Різдвяної ілюмінації до кінця тижня. А вже з початку наступного тижня життя у Тернополі набуде звичайного ритму. Також розпочнеться підготовка до весни.