“Нагодуй голодного”: акцію під такою назвою розпочали у Тернополі. Приурочили її до Дня бідного. Таким чином волонтери хочуть допомагати людям, що перебувають у скруті.

Ініціювали акцію представники Української греко-католицької церкви. Її мета — підтримувати малозабезпечених, одиноких, літніх людей.

«Йдеться не про одноразову справу, а активізацію такого типу соціального служіння в наших парафіях загалом, – зазначив Блаженніший Святослав. – “Бо питання харчування, забезпечення базових потреб наших людей направду буде одним із великих соціальних викликів цієї зими і наступної весни. Будемо вдячні усім, хто підтримає цю ініціативу. Адже в теперішні час така допомога для багатьох людей є визначальною».

У Тернополі акцію реалізовують представники Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ та БФ «Карітас-Тернопіль». При фонді діє благодійна їдальня, яку відвідують десятки потребуючих жителів обласного центру. Окрім цього, малозабезпеченим волонтери роздають продуктові набори. Долучитися до благодійності може кожен. Продукти можна приносити до благодійної їдальні “Карітасу”.