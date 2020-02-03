Кількість експертиз, які проводять у Тернополі під час досудових розслідувань злочинів, планують збільшити.

Про це під час прес-конференції розповів прокурор Тернопільської області Петро Бойко.

– Будемо ширше застосовувати новітні впровадження, новітні розробки при розкритті тих чи інших злочинів, – сказав Петро Бойко. – Маємо достатньо гарних спеціалістів. Вже мав зустрічі з експертами, які зараз розширюють коло тих експертиз, які можуть ліцензовано проводитись в межах області. Зараз перелік таких експертиз у Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України складає понад 40. Плануємо його розширити. База для цього є, обладнання прибуває до нас, маємо надію, що з часом зможемо забезпечити проведення експертиз практично на будь-якому напрямку, необхідність в якому виникатиме в межах досудового розслідування. Висновки наших експертів будуть ставати належними допустимими доказами для доведення винуватості тієї чи іншої особи у вчиненні певного кримінального правопорушення, особливо тих, які скоєні в умовах неочевидності. Є певні експертизи які наш НДЕКЦ не робить, але він розвиває свою діяльність для того щоб їх робити тут. Зазвичай є ряд експертиз, які проводяться тільки в Харкові або Києві. Вся Україна звертається до такого експертного закладу і черга просто жахає, іноді проведення такої експертизи може затягуватися на місяці. Є відповідні клопотання, з об’єктивних причин вони задовольняються, але суттєво подовжується строк проведення експертизи, без якої ми не можемо чітко дати відповідь на питання чи є підстави для повідомлення особі про підозру чи немає, оскільки на припущеннях і домислах не може грунтуватися обвинувачення.

Ольга Трач

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