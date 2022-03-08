Людей з інших регіонів у Тернополі розміщатимуть у наметовому містечку, у школах та спортивних закладах.

Про це йшлося на брифінгу Ради оборони Тернопільської області 8 березня.

– Майже 20 тисяч людей, які приїхали з місць ведення бойових дій, зараз проживає в області, – повідомив Володимир Труш, голова обласної військової адміністрації. – У найближчі два дні плануємо розгорнути наметове містечко. Це для тих людей, які не мають наміру залишатися в області, а проїжджають її транзитом і їм потрібно десь переночувати. Найімовірніше розгорнемо його на залізничному вокзалі. Це будуть палатки по 10, 20 і 40 квадратних метрів з підігрівом, з харчуванням. Ті хто не має можливості вночі виїхати будуть ночувати у містечку і зранку відправлятимемо їх до кордону.

Міський голова Сергій Надал додав, що будуть розгорнуті додаткові пункти прийому переселенців у школах і спортивних школах. Вже активно працюють 14 і 28 школа, у найближчі дні розпочнуть прийом також інші навчальні і спортивні заклади. Свої приміщення для розміщення прибулих з інших областей можуть також надавати власники великих фітнес-центрів і спортзалів.